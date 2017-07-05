ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БЖД продала 1 миллион электронных билетов за первую половину 2017 года

06.07.2017 10:57 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
БЖД продала 1 миллион электронных билетов за первую половину 2017 года

Белорусская железная дорога продала больше 1 миллиона билетов через интернет с начала года, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Удельный вес продажи билетов через Интернет (от общего количества проездных документов, оформленных через АСУ «Экспресс» в билетных кассах БЖД) увеличился с 12% (за январь—июнь 2016 года) до 17% в 2017 году.

С учетом роста спроса продажи билетов через Интернет Белорусская железная дорога прогнозирует, что к концу года может быть достигнут 2-х миллионный рубеж.

Напомним, 27 декабря 2017 года Белорусской железной дороге исполнится 155 лет.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская железная дорога продала больше 1 миллиона билетов через интернет с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Представлено самое тонкое зарядное устройство в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика