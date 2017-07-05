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БЖД продала 1 миллион электронных билетов за первую половину 2017 года
06.07.2017 10:57 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Белорусская железная дорога продала больше 1 миллиона билетов через интернет с начала года, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Удельный вес продажи билетов через Интернет (от общего количества проездных документов, оформленных через АСУ «Экспресс» в билетных кассах БЖД) увеличился с 12% (за январь—июнь 2016 года) до 17% в 2017 году.
С учетом роста спроса продажи билетов через Интернет Белорусская железная дорога прогнозирует, что к концу года может быть достигнут 2-х миллионный рубеж.
Напомним, 27 декабря 2017 года Белорусской железной дороге исполнится 155 лет.
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Белорусская железная дорога продала больше 1 миллиона билетов через интернет с...
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