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"Атлант Телеком" предупредил о чужаках, которые представляются их работниками
06.07.2017 16:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Сотрудники сторонних организаций от имени бренда «Атлант Телеком» предлагают платные услуги жильцам домов, подключенных к сети оператора. Сообщение об этом
Обманщики предлагают платные услуги по проверке и ремонту компьютеров и другой техники. «Атлант Телеком» отмечает, что не имеет отношения к их работе, и призывает абонентов быть внимательными.
«Технические специалисты „Атлант Телеком“ могут проводить работы по подключению или тестированию оборудования только по заявке от клиента, предварительно согласовав с ним по телефону время визита», — говорится в сообщении.
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Сотрудники сторонних организаций от имени бренда «Атлант Телеком» предлагают платные услуги жильцам домов, подключенных к сети оператора. Сообщение об этом...
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