Сотрудники сторонних организаций от имени бренда «Атлант Телеком» предлагают платные услуги жильцам домов, подключенных к сети оператора. Сообщение об этом появилось на сайте компании.



Фото: United States Mission Geneva / flickr.com

Обманщики предлагают платные услуги по проверке и ремонту компьютеров и другой техники. «Атлант Телеком» отмечает, что не имеет отношения к их работе, и призывает абонентов быть внимательными.

«Технические специалисты „Атлант Телеком“ могут проводить работы по подключению или тестированию оборудования только по заявке от клиента, предварительно согласовав с ним по телефону время визита», — говорится в сообщении.