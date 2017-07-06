Наука о долголетии: что делать, чтобы жить дольше

На прошлой неделе канадские ученые предложили пересмотреть среднюю максимальную продолжительность жизни человека — возможно, это не 115 лет, а гораздо более внушительная цифра. Исследователи постоянно ищут способы жить дольше и даже пытаются создать «лекарство от старости». 42.TUT.BY рассказывает о способах отложить смерть, которые известны сейчас.

Учиться дольше



Фото: Reuters

Образованные люди живут дольше, чем «недоучки». Это удалось подтвердить , изучив жизнь 50 тысяч однополых близнецов из Швеции. ДНК близнецов были очень похожи или совпадали, они росли в одних семьях, однако в таких парах одни умирали раньше, а другие — позже.

Дольше всех жили те, кто проучился 13 лет или больше (то есть после школы хотя бы несколько лет посвятил высшему образованию). Их ожидаемая продолжительность жизни была на три года выше тех, кто проучился 10 лет или меньше.

Исследователи предположили, что люди с хорошим образованием, добивались больших успехов в жизни и могли вложить больше в свое здоровье. Есть теория о том, что образование помогает построить «человеческий капитал» — систематический образ мышления, который позволяет извлекать пользу в каждом решении.

«Общий человеческий капитал способствует долгосрочному выживанию всякий раз, когда есть механизм или технология, которые более осведомленные и образованные люди могут использовать для улучшения своего здоровья», — писали экономисты из Гарварда и Принстона в одной из статей на эту тему.

Завести семью



Фото: John Hope / flickr.com

Те, у кого есть дети, живут дольше одиночек. К такому выводу пришли ученые из Швеции, изучив данные каждого жителя страны, рожденного между 1911 и 1925 — всего 1,5 миллиона человек.

В возрасте 60 лет наличие детей повышало разницу в ожидаемой продолжительности жизни на 2 года для мужчин и на 1,5 года для женщин. К 85 годам вероятность смерти тех, кто не имел детей, была примерно на треть выше, чем у родителей.

Особенно заметно оказалось влияние детей на продолжительность жизни тех, кто в старости не состоял в браке. Среди родителей дольше жили те, кто был женат в преклонном возрасте.

Исследователи предположили, что дети и супруги в старости помогают друг другу, оказывая поддержку. Другие ученые отмечают , что брак помогает оградить человека от воздействия таких факторов риска, как высокий холестерин, высокое давление или диабет.

Двигаться каждый день



Изображение: pixabay.com

Физическая активность абсолютно точно продлевает жизнь. Быть подвижнее советует Всемирная организация здравоохранения. Недостаточная физическая активность считается четвертым из важнейших факторов риска, которые являются причинами смерти во всем мире.

Регулярная активность позволит снизить риск развития высокого кровяного давления, ишемической болезни сердца, инсульта, диабета, депрессии, рака молочной железы и толстой кишки, а также поддерживать оптимальный вес.

Детям в возрасте 5−17 лет нужно каждый день минимум час посвящать физической активности от умеренной до высокой интенсивности. Взрослым старше 18 лет советуют заниматься аэробикой средней интенсивности не меньше 2,5 часов в неделю — например, двигаться пять раз в неделю хотя бы по полчаса.

Кстати, необязательно быть профессиональным спортсменом. «Ношение продуктов, дров, книг или детей является хорошей дополнительной физической активностью, как и подъем по лестнице вместо пользования лифтом. Ходьба является, возможно, наиболее широко практикуемым и рекомендуемым видом физической активности, причем абсолютно бесплатным», — отмечают специалисты ВОЗ.

Не перетруждаться



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Если быть активным — то насколько? В масштабном американском исследовании ученые проверили уровень активности 660 тысяч тысяч человек и подсчитали, сколько из них умерли за 14 лет.

Оказалось, что взрослые, которые были активны 2,5 часа в неделю, имели на 31% меньший риск смерти, чем те, кто не занимался вообще. Люди, которые посвящали физическим нагрузкам 7,5 — 12,5 часов еженедельно, снижали риск смерти на 39%. А вот большее количество упражнений не показало какой-либо пользы для продолжительности жизни.

Кстати, некоторые специалисты советуют не перетруждаться — ведь излишние нагрузки тоже могут быть вредны.

«Если спорт доставляет вам радость, время, конечно же, не проходит впустую. Но если он вам безразличен и вы мучаетесь, чтобы заработать здоровье и долголетие, вам стоит подумать еще раз, оправданны ли затраченные усилия», — пишут Петер Акст и Михаэла Акст-Гадерманн, авторы книги «Ленивые живут дольше».

Есть фрукты и овощи



Фото: Reuters

Наверняка вы много раз слышали, что овощи и фрукты полезны. Это и правда так: они буквально добавляют годы жизни.

Сейчас Всемирная организация здравоохранения рекомендует съедать не меньше пяти порций фруктов и овощей в день. Одна порция — примерно 80 граммов — эквивалентна одному яблоку, двум мандаринам или трем столовым ложкам гороха. Таким образом, минимальное количество овощей, рекомендованное ВОЗ, — 400 граммов ежедневно.

В недавнем исследовании ученые обобщили результаты 95 научных работ о связи между пищей и здоровьем. Эти исследования фиксировали рацион людей, продолжительность их жизни и причину смерти. В общей сложности в них поучаствовало два миллиона человек, каждое длилось от трех до тридцати лет.

Оказалось, что чем больше овощей и фруктов — тем лучше. Люди, которые съедали по десять порций фруктов и овощей в день (800 г), имели на треть более низкий риск преждевременной смерти, чем те, кто не ел их вообще.

По результатам исследования, 200 граммов фруктов и овощей в день снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний на 13%, а 800 граммов — на 28%. Риск рака падал от 200 граммов на 4%, а от 800 граммов — на 13%. Риск преждевременной смерти 200 граммов снижали на 15%, а 800 граммов — на 31%.

Риск рака был снижен у людей, которые ели больше овощей из семейства крестоцветные — к нему относится капуста, брокколи и другие зеленые овощи. Также позитивный эффект показали шпинат и перец. Снижение риска инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний было связано с употреблением в пищу яблок, груш, цитрусовых, салата, зеленых листовых овощей (например, салата) и крестоцветных.

Выделить время на раздумья



Фото: stat8.blog.ru

Американский писатель Дэн Бюттнер посвятил несколько лет поиску так называемых «голубых зон» — тех мест, где люди живут особенно долго. Он побывал в трех таких регионах: на итальянском острове Сардиния, на японском архипелаге Окинава и в общине адвентистов седьмого дня в городе Лома Линда в США.

Путешественник отметил, что у жителей всех трех «голубых зон» были общие черты. К примеру, там никто не занимается спортом специально, однако жизнь этих людей устроена так, что они вынуждены быть физически активными.

В общинах долгожителей принято регулярно уделять время на расслабление, когда темп жизни снижается — обычно это время посвящают молитвам, раздумьям или прогулкам. Эти люди крайне высоко ценят семью и заботятся о пожилых родителях. А еще едят много растительной пищи и не переедают.

«У жителей Окинавы есть поговорка 3000-летней давности: надо прекратить есть, когда желудок заполнен на 80 процентов. Требуется полчаса, чтобы чувство сытости передалось от живота к мозгу. Помня о том, что нужно остановиться на 80 процентах, вы удерживаетесь от переедания», — рассказывал Бюттнер на конференции TED.

Не волноваться



Изображение: Patrick Seymour / behance.net

Характер тоже влияет на продолжительность жизни. Например, дольше живут люди, которых и в детстве, и во взрослой жизни, другие характеризуют как добросовестных и сознательных. Возможно, такие люди меньше рискуют, реже оказываются в опасных ситуациях и более внимательно следуют рекомендациям медиков.

Японские ученые опросили 70 человек, которые прожили больше ста лет и сравнили их личностные характеристики со «средними» пожилыми людьми. Выяснилось, что долгожителями особенно часто оказывались люди, открытые к новому. Скорее всего, они реже испытывают стресс и легче адаптируются к проблемам, а это влияет на здоровье и продолжительность жизни.

А еще долгожителей отличают эмоциональная устойчивость, позитивное отношение к жизни, экстраверсия, дружелюбие и способность проявлять свои чувства. Правда, наверняка неизвестно, являются ли эти черты характера результатом долгой жизни или же они и есть причина долголетия.