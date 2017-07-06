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Фитнес-браслетов Jawbone больше не будет

07.07.2017 09:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Известный мировой производитель фитнес-браслетов и Bluetooth-гарнитур Jawbone начинает процедуру ликвидации. Это подтверждают ресурсы The Information и The Verge, основываясь на данных своих источников.

Фитнес-браслетов Jawbone больше не будет

Соучредитель и главный исполнительный директор Jawbone вместе с рядом ключевых сотрудников переходят в новую компанию Jawbone Health Hub, которая будет в основном сосредоточена на продуктах и ​​услугах, связанных со здоровьем. Эта же компания возьмет на себя поддержку уже выпущенных и проданных устройств Jawbone после полной ликвидации.

Печальные новости появились после более чем года финансовых потрясений в компании, что привело к ухудшению обслуживания клиентов, сокращению складских запасов и уходу ключевых топ-менеджеров, после того, как Jawbone вступила в юридическую битву со своим конкурентом Fitbit.

А пока у вас еще есть возможность купить гаджеты Jawbone в Беларуси. Смотрите актуальные цены в таблице ниже:

 
 
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Известный мировой производитель фитнес-браслетов и Bluetooth-гарнитур Jawbone начинает процедуру ликвидации. Это подтверждают ресурсы The Information и The Verge, основываясь на...

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