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Pornhub запретил анонимное посещение из России и ввел проверку возраста через "ВКонтакте"

07.07.2017 11:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Крупнейший в мире порносайт Pornhub через три месяца после разблокировки в России ввел для российских пользователей обязательную проверку возраста через «ВКонтакте», сообщает meduza.

Теперь те, кто заходит на сайт из России, не могут анонимно указать, что им уже есть 18 лет, просто выбрав дату рождения при входе. В момент подключения к аккаунту «ВКонтакте» Pornhub запрашивает только информацию о пользователе (имя, дату рождения, фотографию и биографию), не получая права делать публикации.

Pornhub запретил анонимное посещение из России и ввел проверку возраста через "ВКонтакте"

В описании на экране входа Pornhub указывает, что пользователь сам выбирает, «подчиняться ли местным законам, касающимся материалов для взрослых». Был ли жесткий контроль за возрастом пользователей условием разблокировки в России, не уточняется. Беларуси данное нововведение не касается.

С сентября 2016 года по апрель 2017 года Pornhub был заблокирован в России за распространение порнографии. Официально поводом стал пересмотр судебного решения о блокировке, хотя представители Роскомнадзора шутили, что это было сделано в обмен на премиум-аккаунт.

 
 
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Крупнейший в мире порносайт Pornhub через три месяца после разблокировки в России ввел для российских пользователей обязательную проверку возраста через...

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