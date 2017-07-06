На краудфандинговой платформе Indiegogo американский стартап Volterman запустил проект сбора средств на производство «умного» кошелька. Он сможет зарядить смартфон, в случае кражи сфотографировать вора и прислать вам его снимки.

С технической точки зрения кошелек Volterman мало чем отличается от обычного смартфона. Единственное существенное различие — отсутствие у него встроенного дисплея.





В остальном разницы практически нет. У Volterman есть собственный процессор, 512 МБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, аккумулятор емкостью от 2000 до 5000 мАч (емкость различается в зависимости от размера модели — планируется производство трех модификаций), а также датчики GPS, Bluetooth, Wi-Fi и сотовый модуль.

Кроме того, устройство оснащается специальной RFID-защитой, которая охраняет находящиеся внутри кошелька банковские карты от удаленных хакерских атак. Кошелек также можно использовать в качестве переносного зарядного устройства или Wi-Fi-роутера. Из дополнительных «бонусов» — технология защиты от воды.

Мобильное приложение позволяет подключить кошелек к смартфону через Bluetooth. Если соединение будет прервано (например, из-за слишком большого расстояния между смартфоном и кошельком), владелец получит уведомление.

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Но основной «фишкой» кошелька является встроенная камера. Когда гаджет находится в режиме Lost (потерян), встроенный фотомодуль делает серию снимков и передает их на ваш смартфон. Местоположения девайса также можно отследить с помощью GPS.

Ориентировочная дата поступления «умного» кошелька в продажу — декабрь текущего года. Предполагаемая цена за младшую модификацию — 100 долларов США.