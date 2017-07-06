На смену «продавцам фильтров» и « оконщикам » пришли «ремонтники» ноутбуков. Они обзванивают минчан, приходят в квартиры и очень активно предлагают отремонтировать компьютер. Хотя закон они не нарушают, они очень настойчивы, а цены на их услуги, мягко говоря, странные.



Фото: Hillary / flickr.com

«Несколько раз повторили, что наш компьютер надо срочно чинить»

Пенсионерке Ларисе Григорьевне позвонили, представившись «Белтелекомом», и предложили прислать мастера. Женщина согласилась.

— По телефону сказали, что у нас в доме много жалоб на интернет, — вспоминает она. — Спрашивают: «Вашему компьютеру больше года?» — «Да». — «Мы хотим проверить ваш кабель и компьютер».

В течение часа пришел специалист фирмы. Кабель он проверять не стал, а вот компьютер, по его словам, был на грани поломки.

— У нашего компьютера температура 60 градусов, а максимальная — 70. Как только она наступит, компьютер наш сломается, — пересказывает Лариса Григорьевна слова мастера. — Там надо чистить воздуховоды. Не скажу, что они сильно давили, но настаивали немного. Несколько раз повторили, что наш компьютер надо срочно чинить.

Стоит «чистка» немало — 150 рублей. Но пенсионерке мастер согласился сделать «скидку» и отремонтировать компьютер за 100 рублей.

— Честно скажу — я бы заплатила, — признается женщина. — Но это было в конце июня, у нас перед пенсией таких денег не было. Вечером я позвонила зятю, он сказал, что это развод и никаких денег платить не надо.

«Настройка Windows» за 25 рублей



Фото: Christopher Sessums / flickr.com

В похожей ситуации оказалась минчанка Виктория. Ей позвонили из некой «Службы контроля и анализа» и предложили проверить скорость интернета. Сначала она приняла навязчивых гостей за работников «Атлант Телеком», однако к ней пришел работник фирмы «Эмпавер».

В квартире мастер предложил бесплатно проверить ноутбук на проблемы и, если нужно, заключить договор на ремонт. Расценки оказались такими: «диагностика на выявление возможных неисправностей программного обеспечения» — 20 рублей, «настройка Windows под пользователя» — 25 рублей в час, «настройка Wi-Fi» — 25 рублей, «установка и настройка браузеров» — 20 рублей, «чистка от пыли с заменой термопасты» — от 45 до 60 рублей, оптимизация, исправление накопившихся ошибок Windows — 30 рублей.

Прейскурант «домашних мастеров»



Виктория от услуг специалистов решительно отказалсь.

«Приходится искать неисправности там, где их нет»



Фото: Reuters

Минчанин под ником hatley весной пытался устроиться в одну из таких фирм на должность мастера по ремонту. На сайте Pikabu он описал «гениальный план» предпринимателей:

1. Они берут конкретный район, и начинают обзванивать все городские телефоны по очереди, предлагая «абсолютно бесплатную» диагностику компа/ноутбука.

2. Приезжает «инженер», проводит ту самую диагностику, и… о чудо! Тут надо поменять термопасту! Переустановить Windows! Почистить от пыли! Вирусы! «Сыпется» винчестер!

Любопытно, что техническими навыками потенциального работника на первом собеседовании никто не поинтересовался. За работу ему предложили получать от 10% до 20% от заказа.

«Учитывая, как работают подобные схемы, меня это вынудит искать неисправности там, где их нет, так как в противном случае я ничего не заработаю», — подытожил мужчина.

Настоящие провайдеры проверяют интернет только по заявке



Фото: Reuters

С юридической точки зрения все легально: у фирмы есть государственная регистрация, люди сами впускают мастеров и соглашаются на ремонт. Правда, интернет-провайдеры не в восторге из-за того, что кто-то действует от имени их бренда. Тем более, что компьютеры они не ремонтируют

«Скорость интернета обеспечивается выбранным абонентом тарифным планом. Услуги по ремонту компьютеров сотрудниками РУП «Белтелеком» не оказываются, — объяснили в пресс-службе оператора связи.

При возникновении любых вопросов абонентам советуют обращаться в официальную службу технической поддержки по короткому номеру 123 или в сервисные центры компании — только там могут назначить дату прихода мастера.

В «Атлант Телекоме» тоже призывают миинчан быть внимательными.

«Технические специалисты „Атлант Телекома“ могут проводить работы по подключению или тестированию оборудования только по заявке от клиента, предварительно согласовав с ним по телефону время визита», — объяснили в «Атлант Телекоме».