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Найден способ восстановления поврежденных вирусом Petya дисков
07.07.2017 15:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Эксперт Positive Technologies Дмитрий Скляров
Возможность восстановления данных связана с ошибками в реализации алгоритма шифрования Salsa20, допущенными самими злоумышленниками. Сообщается, что работоспособность метода проверена как на тестовом носителе, так и на одном из зашифрованых жестких дисков крупной компании, оказавшейся в числе жертв эпидемии.
Компании и независимые разработчики, специализирующиеся на восстановлении данных, могут свободно использовать и автоматизировать представленный сценарий расшифровки,
«Восстановление данных с жесткого диска по этой методике требует применения эвристик и может занимать несколько часов, — рассказывает Дмитрий Скляров, руководитель отдела анализа приложений Positive Technologies. — Степень восстановления зависит от многих факторов (от размера диска, степени его заполнения и фрагментации) и может достигать 100% для дисков большого объема, содержащих много «публичных» файлов (компонентов операционной системы и программных продуктов, одинаковых на многих машинах)».
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