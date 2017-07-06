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Microsoft уволит около 3 тысяч сотрудников
07.07.2017 12:25 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Microsoft планирует уволить около 3 тысяч сотрудников из-за фокусировки на облачных технологиях. Под сокращение попадает около 10% работников отделов продаж. Некоторые из них уже получили официальные уведомления о том, что их должность находится на рассмотрении и может быть упразднена.
С 2014 года Microsoft взяла курс на облачные технологи. Уже тогда стало понятно, что коробочные лицензии продаются плохо, а бизнес смотрит в сторону облачных услуг и подписок. В связи с чем компания начала активно продвигать Office, OneDrive и другие услуги на основе подписок. Также недавно появилась корпоративная редакция Windows 10 с подпиской.
Самым де доходным направлением Microsoft является платформа облачных вычислений Azure, прямым конкурентом которой является доминирующая платформа Amazon Web Services. С последней тягаться довольно сложно, поэтому компания прилагает огромные усилия, чтобы удержаться на втором месте и не подпустить близко Google.
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Компания Microsoft планирует уволить около 3 тысяч сотрудников из-за фокусировки на облачных технологиях....
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