﻿ Microsoft уволит около 3 тысяч сотрудников. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Microsoft уволит около 3 тысяч сотрудников

07.07.2017 12:25 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Microsoft планирует уволить около 3 тысяч сотрудников из-за фокусировки на облачных технологиях. Под сокращение попадает около 10% работников отделов продаж. Некоторые из них уже получили официальные уведомления о том, что их должность находится на рассмотрении и может быть упразднена.

С 2014 года Microsoft взяла курс на облачные технологи. Уже тогда стало понятно, что коробочные лицензии продаются плохо, а бизнес смотрит в сторону облачных услуг и подписок. В связи с чем компания начала активно продвигать Office, OneDrive и другие услуги на основе подписок. Также недавно появилась корпоративная редакция Windows 10 с подпиской.

Microsoft уволит около 3 тысяч сотрудников

Самым де доходным направлением Microsoft является платформа облачных вычислений Azure, прямым конкурентом которой является доминирующая платформа Amazon Web Services. С последней тягаться довольно сложно, поэтому компания прилагает огромные усилия, чтобы удержаться на втором месте и не подпустить близко Google.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Microsoft планирует уволить около 3 тысяч сотрудников из-за фокусировки на облачных технологиях....

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Релиз англоязычной версии Samsung Bixby снова отложен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика