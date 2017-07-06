Релиз англоязычной версии Samsung Bixby снова отложен

Компания Samsung официально подтвердила, что выход англоязычной версии Bixby снова откладывается. Разработка голосового помощника заняла больше времени, чем рассчитывала компания. Причиной тому стали нехватка «больших данных» и языковые барьеры между американской, китайской и корейской командами.

В конце прошлого месяца стало известно, что Bixby плохо понимает китайский и английский языки. При этом для помощника выделана отдельная аппаратная кнопка на смартфонах Galaxy S8 и Galaxy S8+, продажи которых уже превысили 10 миллионов штук. На данный момент для большинства пользователей она абсолютна бесполезна. В добавок к этому ее нельзя перепрограммировать на другое действие.





Помощник Bixby позволяет управлять смартфоном с помощью голоса. Например, его можно попросить повернуть фото, проиграть видео или отправить картинку на экран телевизора. Другие ассистенты ничего подобного не умеют.