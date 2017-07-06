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Релиз англоязычной версии Samsung Bixby снова отложен
07.07.2017 12:09 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Samsung официально подтвердила, что выход англоязычной версии Bixby снова откладывается. Разработка голосового помощника заняла больше времени, чем рассчитывала компания. Причиной тому стали нехватка «больших данных» и языковые барьеры между американской, китайской и корейской командами.
В конце прошлого месяца стало известно, что Bixby плохо понимает китайский и английский языки. При этом для помощника выделана отдельная аппаратная кнопка на смартфонах Galaxy S8 и Galaxy S8+, продажи которых уже превысили 10 миллионов штук. На данный момент для большинства пользователей она абсолютна бесполезна. В добавок к этому ее нельзя перепрограммировать на другое действие.
Помощник Bixby позволяет управлять смартфоном с помощью голоса. Например, его можно попросить повернуть фото, проиграть видео или отправить картинку на экран телевизора. Другие ассистенты ничего подобного не умеют.
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Компания Samsung официально подтвердила, что выход англоязычной версии Bixby снова откладывается....
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