|
В США могут запретить продажи iPhone и iPad
07.07.2017 12:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Qualcomm обратилась в Комиссию по международной торговле с требованием запретить продажи смартфонов и планшетов Apple в США.
В начале года между Qualcomm и Apple началась судебная тяжба. Производитель самых популярных в мире смартфонов обвинил партнера в завышении стоимости 4G-модемом и потребовал компенсацию в размере $1 миллиард. При этом компания отказалась платить за используемые патенты на время тяжбы.
В Qualcomm считают, что это является прямым нарушением патентного соглашения. Фактически Apple решила бесплатно воспользоваться шестью разработками Qualcomm, в связи с чем последняя намерена добиться запрета продаж iPhone и iPad с 4G-модемами в США.
Ранее Qualcomm проиграла аналогичные иски в Китае и Южной Корее, где компания была оштрафована на $975 миллионов и $850 миллионов соответственно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Qualcomm обратилась в Комиссию по международной торговле с требованием запретить продажи смартфонов и...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии