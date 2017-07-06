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В США могут запретить продажи iPhone и iPad

07.07.2017 12:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Qualcomm обратилась в Комиссию по международной торговле с требованием запретить продажи смартфонов и планшетов Apple в США.

В начале года между Qualcomm и Apple началась судебная тяжба. Производитель самых популярных в мире смартфонов обвинил партнера в завышении стоимости 4G-модемом и потребовал компенсацию в размере $1 миллиард. При этом компания отказалась платить за используемые патенты на время тяжбы.

В США могут запретить продажи iPhone и iPad

В Qualcomm считают, что это является прямым нарушением патентного соглашения. Фактически Apple решила бесплатно воспользоваться шестью разработками Qualcomm, в связи с чем последняя намерена добиться запрета продаж iPhone и iPad с 4G-модемами в США.

Ранее Qualcomm проиграла аналогичные иски в Китае и Южной Корее, где компания была оштрафована на $975 миллионов и $850 миллионов соответственно.

 
 
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