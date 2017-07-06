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В 2018 году все новые смартфоны Apple получат OLED-экран
07.07.2017 13:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Во второй половине 2018 года Apple выпустит сразу три новых смартфона, оснащенных OLED-дисплеями. Об этом сообщает японское издание Nikkei, которое ссылается сразу на два источника.
Однако план может быть изменен, если партнеры компании не смогут обеспечить поставки OLED-панелей в нужном количестве.
Первым смартфоном Apple с OLED-экраном станет юбилейный iPhone 8, который дебютирует этой осенью. По слухам, устройство будет в дефиците, поскольку Samsung испытывает проблемы с производством OLED-панелей. Других поставщиков технологии пока нет. В связи с чем, Apple рассматривает возможность инвестирования миллиардов долларов в компанию LG, которая имеет опыт производства OLED-экранов для носимых компьютеров и телевизоров.
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Во второй половине 2018 года Apple выпустит сразу три новых смартфона, оснащенных OLED-дисплеями. Об этом...
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