Qualcomm требует запретить импорт продукции Apple в США

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Американская компания Qualcomm, один из ведущих мировых производителей компонентов для мобильных устройств, подала жалобу на Apple за нарушение патентных прав.



© REUTERS Stephen Lam Apple обещает запуск новой операционки iOS 11 уже в сентябре

Как сообщается в релизе Qualcomm, Apple незаконно ввозила и продавала свою продукцию, нарушив шесть патентов. Qualcomm просит комиссию по международной торговле провести расследование и запретить импорт продукции Apple в США.

"Разработки Qualcomm являются сердцем каждого смартфона iPhone и значительно превосходят современные технологии и стандарты сотовой связи", — приводятся в релизе слова топ-менеджера Qualcomm Дона Розенберга.

По его словам, Apple использует технологии Qualcomm, однако не платит за это.

Ранее Qualcomm подавала иск в отношении Apple и ряда тайваньских компаний, в частности, Foxconn и других, по факту невыплаты гонорара за авторские патенты.

Qualcomm производит чипы и компоненты для мобильных устройств, процессоры этой компании установлены в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony и других. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Диего, Калифорния (США).