ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Qualcomm требует запретить импорт продукции Apple в США

07.07.2017 18:05 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Американская компания Qualcomm, один из ведущих мировых производителей компонентов для мобильных устройств, подала жалобу на Apple за нарушение патентных прав.

Qualcomm требует запретить импорт продукции Apple в США
© REUTERS Stephen Lam
Apple обещает запуск новой операционки iOS 11 уже в сентябре

Как сообщается в релизе Qualcomm, Apple незаконно ввозила и продавала свою продукцию, нарушив шесть патентов. Qualcomm просит комиссию по международной торговле провести расследование и запретить импорт продукции Apple в США.

"Разработки Qualcomm являются сердцем каждого смартфона iPhone и значительно превосходят современные технологии и стандарты сотовой связи", — приводятся в релизе слова топ-менеджера Qualcomm Дона Розенберга.

По его словам, Apple использует технологии Qualcomm, однако не платит за это.

Ранее Qualcomm подавала иск в отношении Apple и ряда тайваньских компаний, в частности, Foxconn и других, по факту невыплаты гонорара за авторские патенты.

Qualcomm производит чипы и компоненты для мобильных устройств, процессоры этой компании установлены в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony и других. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Диего, Калифорния (США).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению Qualcomm, Apple, а также несколько тайваньских компаний, нарушили ряд патентов, за которые не уплачены роялти.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Найден способ восстановления поврежденных вирусом Petya дисков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика