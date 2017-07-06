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Белорусский программист стал "разработчиком года" по версии британского журнала

07.07.2017 20:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Александр Бокунович, один из ведущих разработчиков белорусского дев-центра британской компании Godel Technologies, признан "разработчиком года" на конкурсе Digital Technology Leaders Awards от британского журнала Computing Magazine. Об этом сообщает dev.by.

Белорусский программист стал "разработчиком года" по версии британского журнала
Фото: Godel Technologies / dev.by

На пути к почетному призу белорусский разработчик обошёл сотрудников AXA PPP Healthcare и DWP Digital. Александр Бокунович занимается разработкой на протяжении 24 лет, 10 из которых трудится в Godel Technologies. Сферы его интересов — Java (J2EE, J2ME, Android), .NET 1.1/2.0/3.5/4.0, Web 2.0 и мобильная разработка.

Журнал основал конкурс Digital Technology Leaders Awards для того, чтобы отмечать заслуги как отдельных специалистов, так и целых компаний, работающих на пике новых технологий. Участие принимают разработчики, компании и проекты из разных областей, от веб-дизайна до программирования, UX и управления проектами.

Награждение происходит в 17-ти различных категориях. К примеру, лучшим веб-проектом стал сайт британского офиса Unicef, а облатателем лучшего мобильного проекта стала финтех-компания Hargreaves Lansdown.

 
 
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Александр Бокунович, один из ведущих разработчиков белорусского дев-центра британской компании Godel Technologies, признан "разработчиком года" на конкурсе Digital Technology...

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