Александр Бокунович, один из ведущих разработчиков белорусского дев-центра британской компании Godel Technologies, признан "разработчиком года" на конкурсе Digital Technology Leaders Awards от британского журнала Computing Magazine. Об этом сообщает dev.by .



Фото: Godel Technologies / dev.by

На пути к почетному призу белорусский разработчик обошёл сотрудников AXA PPP Healthcare и DWP Digital. Александр Бокунович занимается разработкой на протяжении 24 лет, 10 из которых трудится в Godel Technologies. Сферы его интересов — Java (J2EE, J2ME, Android), .NET 1.1/2.0/3.5/4.0, Web 2.0 и мобильная разработка.

Журнал основал конкурс Digital Technology Leaders Awards для того, чтобы отмечать заслуги как отдельных специалистов, так и целых компаний, работающих на пике новых технологий. Участие принимают разработчики, компании и проекты из разных областей, от веб-дизайна до программирования, UX и управления проектами.

Награждение происходит в 17-ти различных категориях. К примеру, лучшим веб-проектом стал сайт британского офиса Unicef, а облатателем лучшего мобильного проекта стала финтех-компания Hargreaves Lansdown.