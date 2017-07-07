Сверхточное и бесшумное оружие белорусского спецназа

Вооружение спецназа всегда было элитным. Его можно сравнить с инструментами хирурга, которые предназначены для аккуратного и точного устранения причины заболевания. Чем именно пользуются бойцы специальных подразделений, обычно не разглашается, и узнать подробности экипировки можно зачастую, лишь рассматривая фотографии с учений.

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Или же во время официальных мероприятий, когда возможности бойцов демонстрируются иностранным гостям, как это было во время одного из визитов китайской делегации, для которой была организована демонстративная выставка оружия на «Линии Сталина». Чем именно вооружены бойцы 5-й отдельной бригады специального назначения, проанализировал 42.TUT.BY.

МЦ-116М

Винтовка МЦ-116М была создана в 1997 году на базе спортивной снайперской однозарядной 7,62-мм винтовки МЦ-116. Эта винтовка предназначена для проведения специальных снайперских операций, когда цель нужно поразить одним снайперским выстрелом.



Изображение: youtube.com

МЦ-116М разработана с учетом возможности применения во всех климатических условиях, ее температурные характеристики применения — от -50 до +50 градусов по Цельсию.

Вес винтовки с неснаряженным механизмом составляет 6,5 кг. Эффективная дальность стрельбы — до 800 м, емкость магазина зависит от типа применяемых боеприпасов: для 7Н1 (7,62×54 мм) и .308 Win — 10 патронов, .300 WM — 7 патронов, .338 LM — 5 патронов.

Т-5000

Привезли российские оружейники с собой и армейский вариант винтовки ORSIS Т-5000М — модификации под мощный патрон .338 Lapua Mag. (8,6×70 мм). В таком варианте оружие обеспечивает точное поражение целей на дистанции до 1,5 км.



ORSIS Т-5000М. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На фото выше — армейская модификация ORSIS Т-5000М под мощный патрон .338 Lapua Mag. (8,6×70 мм). В таком варианте оружие обеспечивает точное поражение целей на дистанции до 1,5 км.

С Т-5000 команда Управления «А» ЦСН ФСБ победила на международном соревновании полицейских и армейских снайперов в июне 2012 года. Китайская команда, используя винтовки ORSIS T-5000, выиграла все пять золотых медалей на 14-м Кубке мира среди полицейских и военных снайперов, который проходил в Будапеште в 2015 году.

Начальная стоимость такой винтовки — от 6,8 тысячи долларов, и она может увеличиваться за счет комплектации и исполнения оружия.

«Вал» и «Винторез»

Бесшумная винтовка ВСС «Винторез» поступила на вооружение еще советского спецназа в 1987 году. Оружие отличается небольшими габаритами — длина 815 мм и массой — всего 1,8 кг. Благодаря специально разработанным патронам калибра 9×39 мм «Винторез» способен поражать цели в бронежилетах, армейских касках или за листовой сталью толщиной 1,6 мм.



ВСС «Винторез». Снимок носит иллюстративный характер. Фото: sites.google.com

Винтовка может комплектоваться дневными и ночными прицелами.

Сама винтовка — модифицированная версия автомата «Вал». Конструктивными же отличиями ее являются более массивный съемный деревянный приклад и магазин емкостью 10 патронов. Степень унификации составляет 70 процентов.



АС «Вал». Снимок носит иллюстративный характер. Фото: gundata.ru

Бесшумный автомат «Вал» отличают небольшие габариты, хорошая кучность стрельбы на дистанцию до 300 м и простая конструкция. Разобранный автомат может переноситься в кейсе. Благодаря специальным 9-мм дозвуковым патронам СП-5 и СП-6 «Вал» может пробить 6-мм стальной лист на дальности 100 м или бронежилет 2-го класса. При помощи патрона СП-6 можно, например, вывеси из строя автомобиль и даже легкобронированную технику.

Интегрированный со стволом глушитель хорошо подавляет звуковые волны и пламя. Наложение остаточного звука на окружающие шумы делает звук выстрела неразличимым. Обычно «Вал» комплектуется магазинами на 10 и 20 патронов.

ОСВ-96

Российская крупнокалиберная 12,7-мм снайперская винтовка ОСВ-96 «Взломщик» предназначена для уничтожения пулеметных гнезд, снайперов противника, легкой бронетехники, вывода из строя радиолокационных станций, ракетных и артиллерийских установок, различной авиационной техники.



Изображение: youtube.com

Это мощное оружие способно поражать цели на расстоянии более километра, причем неважно, укрылся ли боец противника за стеной и одет ли он в бронежилет. Начальная скорость бронебойной пули 820 м/с, для нее даже броня БМП и БТР не преграда.

Благодаря автоматической системе заряжания из винтовки можно производить до 20 выстрелов в минуту. Вес без магазина с патронами — 12,9 кг.

АК-74 и ПК

Также на вооружении бойцов 5-й бригады стоят привычные нам автоматы и пулеметы Калашникова. В частности, были показаны несколько вариантов обвесов АК-74. В первом случае автомат был оснащен новой удобной пистолетной рукояткой и телескопическим прикладом.



Изображение: youtube.com

Дополнительно на автомате были размещены лазерный целеуказатель LAD-21T и оптический прицел ПО 4×24П, такой прицел благодаря широкому углу обзора позволяет на дальности 100 м контролировать до шести окон в жилом доме. Всё это оборудование белорусского производства.



Изображение: youtube.com

Другой АК-74 был снабжен 40-мм подствольным гранатометом ГП-25, тепловизионным прицелом PUMA-90, способным «видеть» цели на дальности до 2 км, а также супрессором (устройство для гашения пламени и частично звука).



Изображение: youtube.com

На пулемете Калашникова был закреплен прицел DNS-1, обеспечивающий круглосуточное наблюдение. Питается прицел от двух щелочных элементов или аккумулятора типа АА. Прицел выпускается белорусским предприятием «БелОМО». Сам пулемет ПК прост, надежен и безотказен. Весит без патронов около девяти килограммов, рассчитан на мощные боеприпасы 7,62×54R и имеет техническую скорострельность до 650 выстр./мин.