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Картинка дня: скоростной поезд против истребителя

08.07.2017 22:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Пассажиры французского скоростного электропоезда TGV сняли на видео, как состав поравнялся с летящим в небе истребителем Dassault Rafale на скорости около 320 км/ч, пишет gagadget.

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Отметим, что для боевого самолета это далеко не предел — он может разгоняться до 1900 км/ч, но это не делает зрелище менее захватывающим.

 
 
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Пассажиры французского скоростного электропоезда TGV сняли на видео, как состав поравнялся с летящим в небе истребителем Dassault Rafale на скорости около 320 км/ч, пишет...

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