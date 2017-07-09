Инженеры из Университета Карнеги-Меллон разработали устройство под названием Desktopography, которое «расширяет» экран компьютера и проецирует окна программ на рабочий стол. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на издание MIT Technology Review.





Устройство позволяет с помощью жестов выбирать нужную программу, к примеру, калькулятор или календарь. Система определяет свободное пространство и проецирует окна программ только на него.

Окна можно перемещать, масштабировать и «прикреплять» к предметам на столе. Прикрепленное окно будет следовать за перемещениями предмета, к примеру — ноутбука. Если на окно поставить что-либо, система моментально перемещает его на ближайшее свободное место.

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Сам гаджет состоит из проектора, датчика глубины и подключаемого к нему компьютера, который управляет всеми процессами.

Для того, чтобы устройство можно было легко использовать в квартире или офисе, исследователи встроили в него ламповый цоколь. Благодаря этому его не нужно специально закреплять на потолке, достаточно лишь вкрутить его в настольную лампу или люстру. Интерфейс также можно выводить не только на плоские поверхности, а даже на одеяло.

Отмечается, что подобная разработка поможет расширить сферы использования дополненной реальности и освободит пользователей от необходимости заполнять помещение большим количеством сторонних датчиков.

Разработчики также считают, что представленное ими устройство сможет заменить дополнительные мониторы для работы с несколькими программами одновременно, но для его выхода на рынок потребуется еще около пяти лет.