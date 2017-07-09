Домашний гаджет сам вызвал полицию, предотвратив насилие

Полиция штата Нью-Мексико (США) была вызвана домашней «умной» колонкой, которая «услышала» жестокую ссору в семье с применением огнестрельного оружия, пишет engadget.





Во время драки со своей девушкой Эдуардо Баррос громко крикнул «Ты вызывала полицию?». «Умная» колонка распознала эту фразу, как команду, и вызвала 911. Операторы экстренной службы, услышав дальнейшую ссору и поняв, что Баррос угрожает девушке пистолетом, вызвала наряд спецподразделения и в итоге обезвредила нарушителя. И хотя девушка была ранена, без помощи колонки ситуация могла зайти еще дальше.

Впрочем, в полиции не всегда рады подобной помощи «умных» устройств. Дело в том, что иногда полиция вызывается в безобидных ситуациях, а бывали случаи, когда колонки слышали призыв вызвать шерифа во время просмотра сериала по ТВ.