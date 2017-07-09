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Домашний гаджет сам вызвал полицию, предотвратив насилие

10.07.2017 09:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Полиция штата Нью-Мексико (США) была вызвана домашней «умной» колонкой, которая «услышала» жестокую ссору в семье с применением огнестрельного оружия, пишет engadget.

Домашний гаджет сам вызвал полицию, предотвратив насилие

Во время драки со своей девушкой Эдуардо Баррос громко крикнул «Ты вызывала полицию?». «Умная» колонка распознала эту фразу, как команду, и вызвала 911. Операторы экстренной службы, услышав дальнейшую ссору и поняв, что Баррос угрожает девушке пистолетом, вызвала наряд спецподразделения и в итоге обезвредила нарушителя. И хотя девушка была ранена, без помощи колонки ситуация могла зайти еще дальше.

Впрочем, в полиции не всегда рады подобной помощи «умных» устройств. Дело в том, что иногда полиция вызывается в безобидных ситуациях, а бывали случаи, когда колонки слышали призыв вызвать шерифа во время просмотра сериала по ТВ.

 
 
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Полиция штата Нью-Мексико (США) была вызвана домашней «умной» колонкой, которая «услышала» жестокую ссору в семье с применением огнестрельного оружия, пишет engadget.

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