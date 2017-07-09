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Игорная зона в Приморье переходит под федеральный контроль
10.07.2017 11:02 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Проекты игорного зала и гостиниц, которые планировалось закончить в ближайшее время в Приморском крае, теперь перейдут под федеральный патронаж, заявил Юрий Трутнев - представитель президента в ДФО. Недавно он уже провел встречу с новыми возможными инвесторами в Макао и теперь поделился некоторыми деталями сложившейся ситуации. По словам Трутнева, два контракта с нынешними инвесторами было расторгнуто, а также будут поданы иски за неустойку. Для любителей азартных развлечения предполагается создание залов с сотнями автоматов на подобии
Несколько провалов за раз
Первый инвестор - MELCO, успел построить только одну небольшую гостиницу, когда в планах уже должны вестись работы и над следующими объектами. Вторую очередь работ ранее упомянутый инвестор значительно задерживает.
Вице-премьер недоволен текущим положением дел, поэтому решил привлечь других инвесторов, которые бы смогли реализовать нынешние задумки в Приморье и развить игорную зону. Трутнев объяснил, что конкуренция за места для оборудования игорных залов на курортах довольно высокая, поэтому, еще несколько партнеров будет выбрать сложно. Скорее всего, для сотрудничества и развития игорной зоны Приморья будут привлечены компании с хорошей репутацией, такие как
Сейчас Юрий Трутнев занимается переводом незавершенных проектов под федеральный патронаж и привлечением новых инвесторов для развития игорной индустрии в Приморском крае.
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Проекты игорного зала и гостиниц, которые планировалось закончить в ближайшее время в Приморском крае, теперь перейдут под федеральный патронаж, заявил Юрий...
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