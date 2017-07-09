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Ветеринар "починил" черепаху стекловолокном и встретил ее через несколько лет

10.07.2017 10:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Американский ветеринар случайно встретил в лесу собственную «пациентку», а его история получила вирусную популярность в интернете. На запись в Facebook ветклиники Хокинг Хилс обратило внимание издание Bored Panda.

Несколько лет назад коробчатая черепаха из штата Огайо попала под машину. Кто-то принес ее в ветклинику и специалист использовал стекловолокно, чтобы восстановить ее сломанный панцирь. После лечения черепаху выпустили в лес.

«Недавно во время прогулки я заметил странный узор в траве, — написал ветеринар. — К моему удивлению, мой старый пациент со стекловолокном все еще здесь… спустя годы! Иногда быть ветеринаром — это лучшее, что есть на земле».

Ветеринар "починил" черепаху стекловолокном и встретил ее через несколько лет
Изображение: Hocking Hills Animal Clinic / facebook.com / boredpanda.com

Ветеринары советуют тем, кто видит черепаху с трещиной на панцире, отнести ее к специалистам. «Починка» стекловолокном безвредна для взрослой черепахи, а вот для растущей рептилии искуственный панцирь придется периодически заменять.

 
 
Ссылка на источник 47
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Американский ветеринар случайно встретил в лесу собственную «пациентку», а его история получила вирусную популярность в интернете. На запись в Facebook ветклиники...

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