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Ветеринар "починил" черепаху стекловолокном и встретил ее через несколько лет
10.07.2017 10:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Американский ветеринар случайно встретил в лесу собственную «пациентку», а его история получила вирусную популярность в интернете. На
Несколько лет назад коробчатая черепаха из штата Огайо попала под машину. Кто-то принес ее в ветклинику и специалист использовал стекловолокно, чтобы восстановить ее сломанный панцирь. После лечения черепаху выпустили в лес.
«Недавно во время прогулки я заметил странный узор в траве, — написал ветеринар. — К моему удивлению, мой старый пациент со стекловолокном все еще здесь… спустя годы! Иногда быть ветеринаром — это лучшее, что есть на земле».
Ветеринары советуют тем, кто видит черепаху с трещиной на панцире, отнести ее к специалистам. «Починка» стекловолокном безвредна для взрослой черепахи, а вот для растущей рептилии искуственный панцирь придется периодически заменять.
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Американский ветеринар случайно встретил в лесу собственную «пациентку», а его история получила вирусную популярность в интернете. На запись в Facebook ветклиники...
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