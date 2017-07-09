Ученые создали вид бананов, который может спасти тысячи жизней

Австралийские ученые создали трансгенные бананы с золотистой мякотью, богатые провитамином А. Такие плоды могут спасти жизни сотен тысяч детей, которые умирают от дефицита витамина каждый год. Научная работа об этом опубликована в журнале Plant Biotechnology Journal , кратко об исследовании пишет Newsweek .



Изображение: Paul et al., Plant Biotechnology Journal / newsweek.com

Исследователи из Квинслендского технологического университета получили «биоусиленные» плоды. Это удалось сделать с помощью генов бананов, которые растут в Папуа-Новой Гвинее. Они богаты провитамином А, однако дают маленькие грозди. Их гены «подсадили» банану кавендиш — высокоурожайному виду, популярному во всем мире.

Ученые на протяжении десяти лет испробовали сотни различных генетических вариаций в лаборатории и полевых условиях. В итоге им удалось добиться содержания провитамина в 55 микрограммов на грамм сухого вещества, в 2,5 раза превысив поставленную цель.

Полученные плоды богаты бета-каротином — провитамином витамина А. В человеческом организме он преобразуется в витамин А, необходимый для здоровья. Мякоть такого банана имеет не кремовый, а золотисто-оранжевый цвет.



Изображение: Paul et al., Plant Biotechnology Journal / newsweek.com

Жители бедных районов Африки едят в основном приготовленные бананы, богатые крахмалом, но не витамином А. По оценкам, каждый год до 750 000 детей умирают, а сотни тысяч человек теряют зрение из-за дефицита этого вещества.

Достижение ученых может обогатить рацион беднейших общин Африки. «Элитные гены» отправили в пробирках в Уганду, чтобы провести полевые испытания там. Если результат австралийских ученых получится повторить в Уганде, местные фермеры смогут выращивать «золотистые» бананы уже в 2021 году.