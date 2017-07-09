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Представлен бюджетный смартфон Huawei Enjoy 7

10.07.2017 08:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Huawei официально представила бюджетный смартфон Enjoy 7.

Аппарат оснащен 5-дюймовым экраном с разрешением 1280 x 720 пикселей и восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 425. Базовая версия имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, тогда как старшая получила 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. Также имеются 13-мегапиксельная тыльная камера и 5-мегапиксельная фронтальная. Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной стороне.

Представлен бюджетный смартфон Huawei Enjoy 7

Работает гаджет под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3020 мАч.

Стоимость младшей версии смартфона Huawei Enjoy 7 составляет $132, старшей - $161.

 
 
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Компания Huawei официально представила бюджетный смартфон Enjoy 7. Аппарат оснащен 5-дюймовым экраном с...

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