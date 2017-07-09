Капитализация Apple может достигнуть $1 триллиона в течение года

Рыночная стоимость компании Apple может достигнуть $1 триллиона в течение года. Об этом сообщил аналитик Wall Street Брайан Уайт.

Сейчас капитализация компании составляет $744 миллиарда. Однако аналитик считает, что iPhone 8 вызовет большой ажиотаж, что приведет к росту стоимости акций Apple с текущих $144 до $200. Поэтому их нужно покупать прямо сейчас.





Смартфоны Apple являются самыми популярными в мире. Однако темпы роста рынка падают, что говорит о его перенасыщенности. Другими словами, в ближайшие годы спрос на смартфоны может резко упасть. В связи с чем Apple уже ищет варианты для диверсификации своего бизнеса. В частности, планирует стать крупнейшим игроком на рынке дополненной реальности и поставщиком программного обеспечения для беспилотных автомобилей.