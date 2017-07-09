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На Крымском мосту стали укладывать асфальт

10.07.2017 14:08 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Строители начали укладку асфальта на мосту через Керченский пролив, сообщается на сайте Крымского моста.

На Крымском мосту стали укладывать асфальт
Инфоцентр "Крымский мост"
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"На строительстве Крымского моста стартовали работы по устройству дорожного покрытия: дорожники создают нижний его слой, укладывая асфальтобетон на готовых пролетах моста. Верхний слой асфальта уложат уже после того, как конструктивы автодорожной части Крымского моста будут полностью готовы", — говорится в сообщении.

В настоящее время рабочие завершили укладку на острове Тузла — на четырех пролетах моста (опоры 171-175 по направлению Тамань — Керчь). Уже готовы более 200 метров покрытия толщиной шесть сантиметров, для этого потребовалось порядка 400 тонн асфальтобетонной смеси.

"Комфортность, безопасность, долговечность — три ключевых ориентира в нашей работе над покрытием проезжей части Крымского моста", — рассказал главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Юрий Сафонов.

По его словам, весь комплекс подготовительных работ, сам процесс укладки асфальтобетона и жесткий контроль качества при производстве обеспечит мосту асфальт высочайшего класса.

В конце июня сообщалось, что работы по возведению моста через Керченский пролив выполнены более чем на 50%, а основные составляющие автодорожной части моста готовы на 70%. Ранее в том же месяце была завершена сборка железнодорожного пролета моста.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года. Сейчас основными транспортными артериями, связывающими Крым с материковой Россией, являются Керченская паромная переправа и аэропорт "Симферополь".

 
Теги: Минск
 
 
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