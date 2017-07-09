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Беларусь предложили исключить из российского роуминга

10.07.2017 12:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В российскую Государственную думу внесен законопроект, который отменяет роуминг для россиян на территории Беларуси. Об этом сообщает издание «Медуза» со ссылкой на сайт Госдумы.

Беларусь предложили исключить из российского роуминга
Фото: Ведомости

Депутат ЛДПР Вадим Деньгин предложил внести в российский Закон «О связи» абзац о едином тарифе на услуги мобильных операторов независимо от места нахождения вызывающего и принимающего абонентов в пределах территории России или Беларуси.

Это значит, что для россиян могут подешеветь услуги связи в разных регионах страны (сейчас при перемещении между областями действует внутренний роуминг). Также российские абоненты смогут пользоваться «домашними» тарифами, находясь в Беларуси. Изменение может затронуть и звонки из России в Беларусь: согласно проекту, они должны оплачиваться по внутренним тарифам.

В пояснительной записке указано, что некоторые сотовые операторы в России уже отменили национальный роуминг. «Такая ситуация выглядит несправедливо на фоне полной отмены мобильного роуминга на территории Евросоюза, а также на территории Норвегии, Исландии и Лихтенштейна с 15 июня 2017 года», — пишут авторы законопроекта.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал отмену роуминга c Россией. Участники рынка тогда отмечали, что без административного ресурса отменить роуминг между двумя странами крайне сложно.

«На самом деле вопрос уже давно педалируется, но операторы каждый со своей колокольни защищают узкие экономические интересы, — говорил один из участников рынка. — Пока реальным видится решение [вопроса] на политическом и законодательном уровнях».

Напомним, Евразийская экономическая комиссия ведет работу над отменой роуминга для звонков между Беларусью, Россией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном уже несколько лет. В 2015 году стороны составили план постепенного снижения максимальных цен на звонки за границей. Для 2016-го максимум был установлен на 0,68 евро, в 2017-м — 0,3 евро за минуту. В июне 2017 года у всех трех белорусских мобильных операторов исходящие в Беларусь для роуминга в России были дороже.

 
 
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В российскую Государственную думу внесен законопроект, который отменяет роуминг для россиян на территории Беларуси. Об этом сообщает издание «Медуза» со...

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