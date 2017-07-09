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Беларусь предложили исключить из российского роуминга
10.07.2017 12:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В российскую Государственную думу внесен законопроект, который отменяет роуминг для россиян на территории Беларуси. Об этом
Депутат ЛДПР Вадим Деньгин предложил внести в российский Закон «О связи» абзац о едином тарифе на услуги мобильных операторов независимо от места нахождения вызывающего и принимающего абонентов в пределах территории России или Беларуси.
Это значит, что для россиян могут подешеветь услуги связи в разных регионах страны (сейчас при перемещении между областями действует внутренний роуминг). Также российские абоненты смогут пользоваться «домашними» тарифами, находясь в Беларуси. Изменение может затронуть и звонки из России в Беларусь: согласно проекту, они должны оплачиваться по внутренним тарифам.
В пояснительной записке указано, что некоторые сотовые операторы в России уже отменили национальный роуминг. «Такая ситуация выглядит несправедливо на фоне полной
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко
«На самом деле вопрос уже давно педалируется, но операторы каждый со своей колокольни защищают узкие экономические интересы, — говорил один из участников рынка. — Пока реальным видится решение [вопроса] на политическом и законодательном уровнях».
Напомним, Евразийская экономическая комиссия ведет работу над отменой роуминга для звонков между Беларусью, Россией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном уже несколько лет. В 2015 году стороны
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В российскую Государственную думу внесен законопроект, который отменяет роуминг для россиян на территории Беларуси. Об этом сообщает издание «Медуза» со...
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