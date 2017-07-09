Беларусь предложили исключить из российского роуминга

В российскую Государственную думу внесен законопроект, который отменяет роуминг для россиян на территории Беларуси. Об этом сообщает издание «Медуза» со ссылкой на сайт Госдумы.



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Депутат ЛДПР Вадим Деньгин предложил внести в российский Закон «О связи» абзац о едином тарифе на услуги мобильных операторов независимо от места нахождения вызывающего и принимающего абонентов в пределах территории России или Беларуси.

Это значит, что для россиян могут подешеветь услуги связи в разных регионах страны (сейчас при перемещении между областями действует внутренний роуминг). Также российские абоненты смогут пользоваться «домашними» тарифами, находясь в Беларуси. Изменение может затронуть и звонки из России в Беларусь: согласно проекту, они должны оплачиваться по внутренним тарифам.

В пояснительной записке указано, что некоторые сотовые операторы в России уже отменили национальный роуминг. «Такая ситуация выглядит несправедливо на фоне полной отмены мобильного роуминга на территории Евросоюза, а также на территории Норвегии, Исландии и Лихтенштейна с 15 июня 2017 года», — пишут авторы законопроекта.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал отмену роуминга c Россией. Участники рынка тогда отмечали , что без административного ресурса отменить роуминг между двумя странами крайне сложно.

«На самом деле вопрос уже давно педалируется, но операторы каждый со своей колокольни защищают узкие экономические интересы, — говорил один из участников рынка. — Пока реальным видится решение [вопроса] на политическом и законодательном уровнях».

Напомним, Евразийская экономическая комиссия ведет работу над отменой роуминга для звонков между Беларусью, Россией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном уже несколько лет. В 2015 году стороны составили план постепенного снижения максимальных цен на звонки за границей. Для 2016-го максимум был установлен на 0,68 евро, в 2017-м — 0,3 евро за минуту. В июне 2017 года у всех трех белорусских мобильных операторов исходящие в Беларусь для роуминга в России были дороже .