Американский флот прибыл на учения в Одессу

Группа американских кораблей утром 10 июля вошла в Одесский порт для участия в международных учениях Sea Breeze-2017, сообщает украинский новостной портал «Думская».



Фото: dumskaya.net

У причала нового контейнерного терминала порта были пришвартованы крейсер CG66 Hue City и эсминец DDG64 Carney. Американские корабли — нечастые гости в одесском порту, последний раз они заходили туда в 2011 году. Это были ракетные крейсера Anzio и Monterey.

Учения Sea Breeze-2017 продлятся с 10 по 23 июля и пройдут в Черном море у берегов Украины. Ожидается, что в этом году в них примут участие военные из 17 стран, среди них Канада, Франция, Грузия, Греция, Италия, Литва, Молдавия, Польша, Румыния, Турция, Украина, Великобритания и США.



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net

Hue City относится к ракетным крейсерам класса Ticonderoga, эти корабли приспособлены для действий в условиях применения оружия массового поражения и могут нести на борту до 122 различных ракет.

DDG64 Carney относится к эсминцам типа Arleigh Burke. Главным калибром корабля является облегченная 127-мм артиллерийская установка Mark 45, а основным оружием — крылатые ракеты «Томагавк».