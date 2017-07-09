Обзор Nokia 3: финский удар по Meizu и Xiaomi

В начале года финская компания HMD Global представила линейку новых смартфонов под брендом Nokia. «Младшая» модель серии, Nokia 3, на днях официально появится в продаже в Беларуси. Мы протестировали новинку и спешим рассказать, сможет ли гаджет конкурировать с более популярными «бюджетниками» китайских производителей.





Очень узнаваемый дизайн

Внешне гаджет напоминает смартфоны линейки Lumia двух-трехлетней давности. Назвать такое решение недостатком не получается. Наоборот, чувствуется определенная преемственность поколений. Даже дизайн упаковки — как в старые-добрые времена!







Слева направо: Nokia 3, Nokia Lumia 620 и Nokia Lumia 920

Из металлических элементов у Nokia 3 есть только несущая рама, все остальные детали — пластиковые. При этом в ладони смартфон лежит уверенно. Благодаря скругленным торцам пользоваться устройством одной рукой вполне удобно.

Передняя панель девайса прикрыта закаленным стеклом с небольшим закруглением, сканера отпечатков пальцев в смартфоне нет. На наш взгляд, для устройства 2017-года (пускай и бюджетного), это всё-таки недостаток.





К минусам также отнесем отсутствие подсветки кнопок управления системой (назад, «домой», вызов списка запущенных приложений). Они расположились в небольшом отступе в нижней части корпуса — в темном помещении их часто путаешь.

Задняя панель Nokia 3 выполнена из матового и мягкого на ощупь поликарбоната, который не собирает следы от отпечатков пальцев (прямо как в Lumia 925/930). Там же находится глазок основной 8-мегапиксельной камеры — ожидать от нее отличного качества съемки не стоит (подробнее об этом немного позже).





Внешний динамик расположен на нижней грани устройства и звучит посредственно — ему не хватает низких частот. Зато пропустить входящий звонок на улице спикер не позволит — максимального уровня громкости более чем достаточно.





Из дополнительных плюсов — возможность одновременно установить сразу две SIM-карты формата nano-SIM и карточку памяти microSD.

Неожиданный плюс — в комплекте идут наушники! Пусть простые, проводные, но они есть. В последнее время мы отвыкли от таких «подарков» в недорогих моделях.





Добротный экран

В Nokia 3 используется 5-дюймовая IPS-матрица с разрешением в 1280 на 720 точек. И хотя о зернистости картинки говорить не приходится (плотность пикселей — 294 ppi), немного страдает уровень яркости.





В солнечный день на улице рассмотреть мелкие элементы (например, текст) получается не всегда. Кроме того, под большим наклоном изображение слегка тускнеет. Зато с цветопередачей у дисплея все в порядке — цвета выглядят естественно, завалов в другие оттенки нет.

К плюсам также отнесем хорошее олеофобное покрытие — от отпечатков пальцев панель легко очищается любой мягкой тканью. Общий вердикт по дисплею — выше среднего, учитывая, что перед нами недорогое устройство.





Низкая, но достаточная многим производительность

В смартфоне используется 4-ядерный процессор Mediatek MT6737 с частотой в 1,4 ГГц, который дополняется 2 ГБ оперативной памяти и графикой Mali-T720MP1. Более подробные технические характеристики в таблице ниже.

Дисплей 5 дюймов, IPS, 1280×720 пикселей Процессор Mediatek MT6737, 4 ядра, 1,4 ГГц Оперативная память 2 ГБ Постоянная память 16 ГБ + microSD Графический чип Mali-T720MP1 Фронтальная камера 8 Мп, f/2.0, автофокус Основная камера 8 Мп, f/2.0, автофокус Аккумулятор 2630 мАч Габариты, вес 143,4×71,4×8,5 мм, 140 грамм

Подобная связка используется только в аппаратах начального уровня, высокой производительности от Nokia 3 ожидать не стоит. Например, в популярном синтетическом тесте AnTuTu смартфон набирает около 27 000 очков — результат гораздо ниже среднего.

При этом больших проблем при повседневном использовании (вроде серфинга в Сети, работы с почтой и соцсетями) не наблюдается. Для «бюджетника» смартфон работает достаточно быстро и почти без лагов.

Достигается это благодаря хорошо оптимизированной оболочке над операционной системой Android 7.0, которая практически не отличается от таковой в телефонах Google Pixel.





С ресурсоемкими приложениями и играми ситуация обстоит несколько хуже. Например, в «тяжелую» WOT Blitz поиграть выйдет только на самых минимальных настройках графики, зато со стабильным fps в пределах 30−45 кадров в секунду.

Кроме того, после 15-минутной игровой сессии смартфон стал слегка теплым лишь в верхней части корпуса возле основной камеры. Пользоваться им оставалось вполне комфортно.

Максимум день автономной работы

Емкость аккумулятора Nokia 3 составляет 2630 мАч. При активном использовании (пол часа разговоров, час прослушивания музыки и серфинга в Сети при включенном Wi-Fi или сотовом подключении вкупе с постоянной синхронизацией нескольких мессенджеров и социальных сетей) от одного заряда смартфон держится около суток.





Если добавить к этому игры, то на зарядку аппарат попроситься уже к концу рабочего дня. Наши наблюдения подтверждают результаты синтетического теста автономности AnTuTu Tester. В нем аппарат набрал около 5700 баллов — довольно средний результат.

Ускоренной зарядки в смартфоне ожидаемо нет. От комплектного адаптера питания на полную зарядку уходит чуть больше двух часов.

«Мыльная» камера

Основная камера смартфона обладает разрешением в 8 Мп с диафрагмой f/2.0. Несмотря на, в общем-то, неплохие характеристики, даже в дневное время суток снимки порой получаются «мыльными». Границам объектов в кадре явно не хватает резкости.

При недостатке света ситуация лишь усугубляется — добиться хорошей фотографии от смартфона становится очень сложно. В общем, всё, как у остальных бюджетников.





























Зато фронтальная 8-мегапиксельная камера порадовала.

Ее основное достоинство — наличие системы автофокусировки, что редко встречается даже во флагманских аппаратах. Благодаря этому селфи получаются достаточно детализированными.





Выводы, цены и конкуренты

К плюсам Nokia 3 отнесем хороший, пусть и не самый яркий, дисплей, фронтальную камеру с автофокусом, возможность установки одновременно двух SIM-карт и карточки памяти microSD, а также «чистый» Android. К минусам — не самый высокий уровень автономности, «мыльный» основной фотомодуль и слабую «начинку».

Впрочем, с повседневными задачи вроде серфинга в Сети или работы с приложениями социальных сетей смартфон справляется неплохо. По субъективным ощущениям, гаджет работает быстрее недавно побывавшего у нас на тесте и более дорогого Samsung Galaxy J3 (2017) .





Важно понимать, что Nokia 3 — устройство самого начального уровня (официальная цена в Беларуси — 299 рублей). Конкурировать он будет с моделями из такой же ценовой категории. Например, Xiaomi Redmi 4A ( читайте наш обзор ) или Meizu M5c .

Они могут предложить немного более мощное «железо», но точно проигрывают смартфону финского бренда в удобстве использования (сказывается его отлично оптимизированная прошивка, не требующая от пользователя дополнительных действий вроде самостоятельной установки Google-сервисов).

Если вы ищите недорогое устройство (например, в качестве первого смартфона для ребенка) и по каким-либо причинам не доверяете китайским производителям, Nokia 3 может стать отличным вариантом для покупки. Рекомендуем.

Ниже — лучшие ценовые предложения основных конкурентов: