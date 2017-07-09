|
Обзор Nokia 3: финский удар по Meizu и Xiaomi
10.07.2017 16:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В начале года финская компания HMD Global
Очень узнаваемый дизайн
Внешне гаджет напоминает смартфоны линейки Lumia двух-трехлетней давности. Назвать такое решение недостатком не получается. Наоборот, чувствуется определенная преемственность поколений. Даже дизайн упаковки — как в старые-добрые времена!
Из металлических элементов у Nokia 3 есть только несущая рама, все остальные детали — пластиковые. При этом в ладони смартфон лежит уверенно. Благодаря скругленным торцам пользоваться устройством одной рукой вполне удобно.
Передняя панель девайса прикрыта закаленным стеклом с небольшим закруглением, сканера отпечатков пальцев в смартфоне нет. На наш взгляд, для устройства 2017-года (пускай и бюджетного), это всё-таки недостаток.
К минусам также отнесем отсутствие подсветки кнопок управления системой (назад, «домой», вызов списка запущенных приложений). Они расположились в небольшом отступе в нижней части корпуса — в темном помещении их часто путаешь.
Задняя панель Nokia 3 выполнена из матового и мягкого на ощупь поликарбоната, который не собирает следы от отпечатков пальцев (прямо как в Lumia 925/930). Там же находится глазок основной 8-мегапиксельной камеры — ожидать от нее отличного качества съемки не стоит (подробнее об этом немного позже).
Внешний динамик расположен на нижней грани устройства и звучит посредственно — ему не хватает низких частот. Зато пропустить входящий звонок на улице спикер не позволит — максимального уровня громкости более чем достаточно.
Из дополнительных плюсов — возможность одновременно установить сразу две SIM-карты формата nano-SIM и карточку памяти microSD.
Неожиданный плюс — в комплекте идут наушники! Пусть простые, проводные, но они есть. В последнее время мы отвыкли от таких «подарков» в недорогих моделях.
Добротный экран
В Nokia 3 используется 5-дюймовая IPS-матрица с разрешением в 1280 на 720 точек. И хотя о зернистости картинки говорить не приходится (плотность пикселей — 294 ppi), немного страдает уровень яркости.
В солнечный день на улице рассмотреть мелкие элементы (например, текст) получается не всегда. Кроме того, под большим наклоном изображение слегка тускнеет. Зато с цветопередачей у дисплея все в порядке — цвета выглядят естественно, завалов в другие оттенки нет.
К плюсам также отнесем хорошее олеофобное покрытие — от отпечатков пальцев панель легко очищается любой мягкой тканью. Общий вердикт по дисплею — выше среднего, учитывая, что перед нами недорогое устройство.
Низкая, но достаточная многим производительность
В смартфоне используется 4-ядерный процессор Mediatek MT6737 с частотой в 1,4 ГГц, который дополняется 2 ГБ оперативной памяти и графикой Mali-T720MP1. Более подробные технические характеристики в таблице ниже.
Подобная связка используется только в аппаратах начального уровня, высокой производительности от Nokia 3 ожидать не стоит. Например, в популярном синтетическом тесте AnTuTu смартфон набирает около 27 000 очков — результат гораздо ниже среднего.
При этом больших проблем при повседневном использовании (вроде серфинга в Сети, работы с почтой и соцсетями) не наблюдается. Для «бюджетника» смартфон работает достаточно быстро и почти без лагов.
Достигается это благодаря хорошо оптимизированной оболочке над операционной системой Android 7.0, которая практически не отличается от таковой в телефонах Google Pixel.
С ресурсоемкими приложениями и играми ситуация обстоит несколько хуже. Например, в «тяжелую» WOT Blitz поиграть выйдет только на самых минимальных настройках графики, зато со стабильным fps в пределах 30−45 кадров в секунду.
Кроме того, после 15-минутной игровой сессии смартфон стал слегка теплым лишь в верхней части корпуса возле основной камеры. Пользоваться им оставалось вполне комфортно.
Максимум день автономной работы
Емкость аккумулятора Nokia 3 составляет 2630 мАч. При активном использовании (пол часа разговоров, час прослушивания музыки и серфинга в Сети при включенном Wi-Fi или сотовом подключении вкупе с постоянной синхронизацией нескольких мессенджеров и социальных сетей) от одного заряда смартфон держится около суток.
Если добавить к этому игры, то на зарядку аппарат попроситься уже к концу рабочего дня. Наши наблюдения подтверждают результаты синтетического теста автономности AnTuTu Tester. В нем аппарат набрал около 5700 баллов — довольно средний результат.
Ускоренной зарядки в смартфоне ожидаемо нет. От комплектного адаптера питания на полную зарядку уходит чуть больше двух часов.
«Мыльная» камера
Основная камера смартфона обладает разрешением в 8 Мп с диафрагмой f/2.0. Несмотря на, в общем-то, неплохие характеристики, даже в дневное время суток снимки порой получаются «мыльными». Границам объектов в кадре явно не хватает резкости.
При недостатке света ситуация лишь усугубляется — добиться хорошей фотографии от смартфона становится очень сложно. В общем, всё, как у остальных бюджетников.
Ее основное достоинство — наличие системы автофокусировки, что редко встречается даже во флагманских аппаратах. Благодаря этому селфи получаются достаточно детализированными.
Выводы, цены и конкуренты
К плюсам Nokia 3 отнесем хороший, пусть и не самый яркий, дисплей, фронтальную камеру с автофокусом, возможность установки одновременно двух SIM-карт и карточки памяти microSD, а также «чистый» Android. К минусам — не самый высокий уровень автономности, «мыльный» основной фотомодуль и слабую «начинку».
Впрочем, с повседневными задачи вроде серфинга в Сети или работы с приложениями социальных сетей смартфон справляется неплохо. По субъективным ощущениям, гаджет работает быстрее
Важно понимать, что Nokia 3 — устройство самого начального уровня (официальная цена в Беларуси — 299 рублей). Конкурировать он будет с моделями из такой же ценовой категории. Например,
Они могут предложить немного более мощное «железо», но точно проигрывают смартфону финского бренда в удобстве использования (сказывается его отлично оптимизированная прошивка, не требующая от пользователя дополнительных действий вроде самостоятельной установки Google-сервисов).
Если вы ищите недорогое устройство (например, в качестве первого смартфона для ребенка) и по каким-либо причинам не доверяете китайским производителям, Nokia 3 может стать отличным вариантом для покупки. Рекомендуем.
Ниже — лучшие ценовые предложения основных конкурентов:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале года финская компания HMD Global представила линейку новых смартфонов под брендом Nokia. «Младшая» модель серии, Nokia 3, на днях официально появится в продаже...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии