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"Настоящее фото" с G20: неудачный фотошоп поклонников Путина превратился в мем

10.07.2017 16:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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8 июля в соцсетях появилась фотография с саммита «Большой двадцатки», на которой изображены представители нескольких стран, в том числе президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган, окружившие Владимира Путина. Рядом стоит Ангела Меркель с георгиевской ленточкой.

Снимок, в частности, выложили писатель Илиас Меркури и телеведущий Владимир Соловьев.

Но это фото — фейк. В оригинале кресло, на которое дорисовали Путина, было пустым (а Меркель была без ленточки).

Соловьев вскоре удалил свой твит, объяснив читателям, что он изначально понимал, что это шутка. Меркури также заявил, что был в курсе, что это был фейк, но удалять твит не стал.

После этого в твиттере стали искать «настоящие» фотографии с G20, рассказывает издание «Медуза». С Брежневым, Навальным и Ким Чен Ыном.

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