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На белорусских ж/д вокзалах появился Wi-Fi

10.07.2017 18:44 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Бесплатный Wi-Fi появился на железнодорожных вокзалах Беларуси с 10 июля, сообщили Sputnik в пресс-центре Белорусской железной дороги (БЖД).

"С 10 июля БЖД совместно с СООО "Мобильные ТелеСистемы" в тестовом режиме организовала бесплатный доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fi на железнодорожных вокзалах страны", — рассказали в БЖД.

Собеседники агентства отметили, что хот-споты сети Wi-Fi появились в залах ожидания и холлах пока в некоторых ж/д вокзалах. В частности, пассажиры могут воспользоваться бесплатным выходом в сеть на вокзалах в Минске, Орше, Молодечно, Борисове, Барановичах, Лиде, Гродно, Лунинце, Пинске, Гомеле, Жлобине, Калинковичах, Могилеве, Осиповичах, Бобруйске, Кричеве, Витебске и Полоцке.

"Cкоростной доступ в сеть обеспечивается при помощи технологии 4G и оптических каналов связи", — обратили внимание в БЖД.

В пресс-центре заверили, что услуга Wi-Fi будет запущена в коммерческую эксплуатацию на всех вокзалах БЖД с 25 июля. 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В настоящее время выйти в сеть можно лишь на вокзалах в 18 городах, однако через две неделю в БЖД обещают запустить услугу во всех вокзалах.

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