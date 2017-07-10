Анонс линейки LG Q6: распознавание лица, а не отпечатков, и вытянутые экраны

Компания LG официально представила новую линейку смартфонов среднего класса Q6 с «премиум-функциями по конкурентной стоимости». Все смартфоны получили алюминиевые корпуса и вытянутые дисплеи с соотношением сторон 18:9, как у флагманского LG G6 (читайте наш обзор ).





Все смартфоны линейки оснащены 5,5-дюймовыми дисплеями с разрешением 2160×1080 пикселей и восьмиядерными процессами Snapdragon 435 с графикой Adreno 505. У них 16 Мп основные и 5-мегапиксельные фронтальные камеры, а также аккумуляторы емкостью 3000 мАч и Android 7.1.1.

Младший вариант — LG Q6a — получил 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти, у LG Q6 — 3 и 32 ГБ соответственно, у LG Q6+ на борту 4 и 64 ГБ памяти.





Интересно, что в LG решили отказаться от сканера отпечатков пальцев в новой линейке, заменив его функцией распознания лица. Кстати, ожидается, что примерно так же поступит Apple в будущих iPhone 8 .

Цены пока не озвучены, но известно, что в продажу линейка поступит в августе 2017 года. А пока в Беларуси можно купить первый и одновременно топовый смартфон LG с вытянутым дисплеем — LG G6. Лучшие предложения на него — в таблице ниже.