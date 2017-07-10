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Столб пламени и взрывы: в США разбился самолет с боеприпасами

11.07.2017 10:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Шестнадцать человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета С-130 Корпуса морской пехоты США, сообщает CNN. Катастрофа произошла в штате Миссисипи, самолет был нагружен боеприпасами, что усложняет работу спасателей.

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Сообщение о крушении самолета также появилось в официальном Twitter корпуса морской пехоты.

C-130 Hercules — основной военно-транспортный самолет армии США. За более чем 40 лет серийного производства выпущено около 2,2 тысячи самолетов 60 модификаций. Например, «Геркулес» С-130А может перевозить 92 пассажиров, более 20 тонн груза. Максимальная дальность полета составляет 5200 км.

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Шестнадцать человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета С-130 Корпуса морской пехоты США, сообщает CNN. Катастрофа произошла в штате...

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