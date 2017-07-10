В России разработали летающий дрон-дефибриллятор

Команда Аэрокосмической лаборатории Московского технологического института совместно с компанией «Альтомедика» представила летающего спасательного дрона, который оснащен дефибриллятором. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».





«Дрон создавался, в первую очередь, для медицинских служб, в частности для скорой помощи», где и планируется его применение. Мы также рассматриваем возможность его применения для доставки медикаментов и биоматериалов, причём мы разработали специальный контейнер, который будет поддерживать необходимые для транспортировки условия, включая температуру, освещенность, демпфирование. Работы по совершенствованию дрона будут продолжаться. Главной задачей является повышение автоматизации и безопасности системы», — отметили в пресс-службе вуза.

Сам квадрокоптер может управляться как в ручном, так и автоматическом режиме. Максимальная дальность полета — около 50 километров, грузоподъемность — до 3 килограмм. В конструкции аппарата предусмотрены камеры с громкой связью для консультации с врачом, а также полноценный дефибриллятор с блоком медикаментов.

Отмечается, что оказывающему помощь необходимо лишь наложить одноразовые электроды на больного и следовать указаниям докторов. Прибор самостоятельно сделает ЭКГ сердца, сохранит полученные показатели и при необходимости произведет серию электрических разрядов в соответствии с международными рекомендациями по сердечно-легочной реанимации.

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