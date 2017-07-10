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Минский танк попал в подборку "провалы недели" на популярном YouTube-канале

11.07.2017 11:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Каждую неделю популярный YouTube-канал FailArmy собирает самые курьезные видео. На этой неделе в подборку попало столкновение танка и столба на минском проспекте Независимости.

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Видеоподборку посмотрело более 1,8 миллиона человек, на сам канал подписано более 12 миллионов человек. С видео из Беларуси соседствуют такие ролики, как «лев атакует автомобиль во время сафари», «мужчина падает, пытаясь обрызгать коллегу вином» и «кот бросает игрушкой прямо в другого кота».

Напомним, инцидент с танком произошел 24 июня во время подготовки к генеральной репетиции парада ко Дню независимости. Боевая машина снесла дерево и врезалась в фонарный столб.

В Минобороны позже сообщили, что причиной аварии стала плохая погода, танк был исправен, а механик не наказан. ГАИ проводило проверку по факту ДТП с боевой машиной. Экипаж, попавший в ЧП, не участвовал в параде.

 
 
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Каждую неделю популярный YouTube-канал FailArmy собирает самые курьезные видео. На этой неделе в подборку попало столкновение танка и столба на минском проспекте...

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