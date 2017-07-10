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Минский танк попал в подборку "провалы недели" на популярном YouTube-канале
11.07.2017 11:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Каждую неделю популярный YouTube-канал FailArmy собирает самые курьезные видео. На этой неделе в подборку
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Видеоподборку посмотрело более 1,8 миллиона человек, на сам канал подписано более 12 миллионов человек. С видео из Беларуси соседствуют такие ролики, как «лев атакует автомобиль во время сафари», «мужчина падает, пытаясь обрызгать коллегу вином» и «кот бросает игрушкой прямо в другого кота».
Напомним, инцидент с танком
В Минобороны позже
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Каждую неделю популярный YouTube-канал FailArmy собирает самые курьезные видео. На этой неделе в подборку попало столкновение танка и столба на минском проспекте...
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