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На крупных железнодорожных вокзалах страны появился бесплатный Wi-Fi
11.07.2017 12:06 — Новости Hi-Tech | Bybanner
С 10 июля мобильный оператор МТС и Белорусская железная дорога запустили в тестовом режиме бесплатный доступ в интернете по технологии Wi-Fi на восемнадцати крупных железнодорожных вокзалах страны.
Пассажиры и гости могут воспользоваться бесплатным интернетом в залах ожидания и холлах вокзалов в Минске, Молодечно, Борисове, Орше, Лиде, Барановичах, Гродно, Пинске Лунинце, Жлобине, Гомеле, Калинковичах, Осиповичах, Могилеве, Кричеве, Бобруйске, Полоцке и Витебске.
В пресс-службе Белорусской железной дороге отметили, что выход в интернет обеспечивается через беспроводные LTE и стационарные оптоволоконные соединения.
Услуга Wi-Fi будет запущена в коммерческую эксплуатацию 25 июля.
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С 10 июля мобильный оператор МТС и Белорусская железная дорога запустили в тестовом режиме бесплатный доступ в интернете по технологии Wi-Fi на восемнадцати крупных...
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