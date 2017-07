На YouTube сменилось самое популярное видео в истории

Сюрреалистичный клип Gangnam Style от корейского исполнителя Psy — больше не самое просматриваемое видео в истории YouTube. На это обратило внимание BBC .



Кадр из клипа Gangnam Style, который стал самым просматриваемым на YouTube. Сейчас у ролика более 2,4 миллиарда просмотров

Южнокорейский хит был самым популярным роликом на площадке на протяжении последних пяти лет. Видео было настолько популярным, что «сломало» счетчик просмотров площадки, превысив максимальное число просмотров.

Новый лидер — баллада See You Again от Уиза Халифы и Чарли Пута. Ее написали для фильма Форсаж 7 и посвятили актеру Полу Уокеру, который погиб в автокатастрофе до того, как фильм был завершен.

У See You Again сейчас 2 895 373 709 просмотров, а у Gangnam Style меньше — «всего» 2 894 426 475 просмотров.

В общей сложности все слушатели баллады потратили на нее 21 759 лет. Если бы кто-то один решил выстроить все прослушивания последовательно, ему пришлось бы начать это делать еще в ледниковом периоде.

ВВС отмечает, что See You Again может недолго продержаться на первом месте. Сейчас ее догоняет песня Despacito пуэрториканского певца Луиса Фонси. За шесть месяцев клип собрал более 2,4 миллиарда просмотров и, похоже, не собирается останавливаться.