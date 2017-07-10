Surface Pro 2017 самопроизвольно выключается

Владельцы нового планшетного компьютера Microsoft Surface Pro образца 2017 года жалуются на самопроизвольное выключение устройства, а именно переход в спящий режим.

В частности, один из пользователей утверждает, что компьютер начал сбоить уже спустя несколько дней после покупки. Причем экран гаснет без видимых причин во время набора текста. При нажатии на кнопку питания на экране появляется черно-белый логотип Windows, который через несколько секунд сменяется на окно входа в систему. После авторизации система возвращается в состояние до выключения.





В Microsoft утверждают, что проблема носит ограниченный характер и заплатка уже находится в разработке. Скоки ее выхода не уточняются.