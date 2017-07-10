Представлены смартфоны LG Q6 с дисплеями FullVision

Компания LG официально представила новую линейку смартфонов среднего уровня Q6, представители которой оснащены дисплеями FullVision и системой распознавания лица.

Все три аппарата имеют 5,5-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1080 пикселей и восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 с графикой Adreno 505. Также гаджеты наделены 13-мегапиксельной тыльной камерой и 5-мегапиксельной широкоугольной дополнительной. В качестве операционной системы установлена Android 7.1.1 Nougat, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч.





Младшая модель называется LG Q6a. У нее - 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Промежуточный LG Q6 оснащен 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, а LG Q6+ имеет 4 и 64 ГБ памяти соответственно. Сканера отпечатков пальцев нет.

Смартфоны LG Q6 поступят в продажу в августе. Цена будет объявлена позже.