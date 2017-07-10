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Представлены смартфоны LG Q6 с дисплеями FullVision
11.07.2017 11:13 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания LG официально представила новую линейку смартфонов среднего уровня Q6, представители которой оснащены дисплеями FullVision и системой распознавания лица.
Все три аппарата имеют 5,5-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1080 пикселей и восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 с графикой Adreno 505. Также гаджеты наделены 13-мегапиксельной тыльной камерой и 5-мегапиксельной широкоугольной дополнительной. В качестве операционной системы установлена Android 7.1.1 Nougat, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч.
Младшая модель называется LG Q6a. У нее - 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Промежуточный LG Q6 оснащен 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, а LG Q6+ имеет 4 и 64 ГБ памяти соответственно. Сканера отпечатков пальцев нет.
Смартфоны LG Q6 поступят в продажу в августе. Цена будет объявлена позже.
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Компания LG официально представила новую линейку смартфонов среднего уровня Q6, представители которой...
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