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Открытая бета Star Wars: Battlefront 2 начнется 4 октября

11.07.2017 11:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Electronic Arts сообщила о том, что открытое бета-тестирование шутера Star Wars: Battlefront 2 пройдет с 6 по 9 октября. Игроки, оформившие предзаказ, получат доступ к бете чуть раньше – 4 октября. Информация об этом опубликована в официальном блоге PlayStation, сообщает InGame.

Бета позволит опробовать режим «Галактическая битва» на планете Набу, рассчитанный на 40 игроков. Помимо обычных игровых классов на поле битвы будут присутствовать герои и техника.

Открытая бета Star Wars: Battlefront 2 начнется 4 октября

Также будет доступен режим «Битва звездных истребителей», в котором игрокам представится возможность поучаствовать в космических баталиях во времена оригинальной трилогии.

Star Wars: Battlefront 2 выходит 17 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

 
 
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Компания Electronic Arts сообщила о том, что открытое бета-тестирование шутера Star Wars: Battlefront 2 пройдет с 6 по 9...

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