Открытая бета Star Wars: Battlefront 2 начнется 4 октября

Компания Electronic Arts сообщила о том, что открытое бета-тестирование шутера Star Wars: Battlefront 2 пройдет с 6 по 9 октября. Игроки, оформившие предзаказ, получат доступ к бете чуть раньше – 4 октября. Информация об этом опубликована в официальном блоге PlayStation, сообщает InGame .

Бета позволит опробовать режим «Галактическая битва» на планете Набу, рассчитанный на 40 игроков. Помимо обычных игровых классов на поле битвы будут присутствовать герои и техника.





Также будет доступен режим «Битва звездных истребителей», в котором игрокам представится возможность поучаствовать в космических баталиях во времена оригинальной трилогии.

Star Wars: Battlefront 2 выходит 17 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox One.