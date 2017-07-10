Процессор Intel Pentium G4560 будет снят с производства из-за конкуренции с Core i3-7100

Компания Intel сократила производство процессоров Pentium G4560, чтобы нарастить продажи вдвое более дорогих и схожих по производительности процессоров Core i3-7100.

Двухъядерный Pentium G4560 с тактовой частотой 3,50 ГГц имеет 3 МБ кэш-памяти L3 и поддерживает HyperThreading. Стоимость этого процессора составляет всего $64.

Конкурирующий Core i3-7100 отличается от него только частотными характеристиками (3,9 ГГц) и более быстрой графикой. При этом стоит он $117.





Оба процессора имеют примерно одинаковую производительность, в связи с чем Pentium G4560 продается значительно лучше Core i3-7100. Поэтому компания решила сократить присутствие младшей модели на рынке.