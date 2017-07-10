Армия Израиля отказалась от боевых лам

Израильская армия откажется от использования лам для перевозки амуниции, продовольствия и оборудования, пишет meduza.io. Вместо животных военные будут использовать роботов. Причиной этому стала медлительность животных.



Фото: haaretz.com

Управляемые дистанционно роботы смогут перевозить грузы весом до полутонны и двигаться со скоростью 5−10 км/ч. Без подзарядки роботы смогут проработать около 8 часов.

Роботизированные носильщики уже участвовали в батальонных и полковых учениях израильской армии. Так специалисты смогли лучше изучить возможности роботов.

Не исключается, что в дальнейшем на роботах будет монтироваться вооружение.

Лам израильская армия использует для перевозки амуниции с 2000-х годов. Животные не боятся громких звуков, быстро привыкают к новой обстановке и легко передвигаются по гористой местности.