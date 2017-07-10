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Армия Израиля отказалась от боевых лам
11.07.2017 15:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Израильская армия откажется от использования лам для перевозки амуниции, продовольствия и оборудования,
Управляемые дистанционно роботы смогут перевозить грузы весом до полутонны и двигаться со скоростью 5−10 км/ч. Без подзарядки роботы смогут проработать около 8 часов.
Роботизированные носильщики уже
Лам израильская армия использует для перевозки амуниции с 2000-х годов. Животные не боятся громких звуков, быстро привыкают к новой обстановке и легко передвигаются по гористой местности.
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Израильская армия откажется от использования лам для перевозки амуниции, продовольствия и оборудования, пишет meduza.io. Вместо животных военные будут использовать...
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