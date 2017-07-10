МИНСК, 11 июл — Sputnik. Китайский интернет-маркет AliExpress начнет вводить обязательную маркировку штрих-кодами почтовых отправлений с 10 августа, сообщила во вторник "Почта России".

Всем покупкам, которые будут совершаться на глобальном интернет-рынке, будет присваиваться трек-номер, по которому как покупатель, так и сам магазин, смогут отслеживать статус доставки. Следить за треками можно будет на сайте и в мобильном приложении. Одним из первых рынков, где появится нововведение, будет Россия.

"Мы приветствуем решение одного из крупнейших интернет-магазинов AliExpress о полном отказе от нерегистрируемых отправлений", — сказал замгендиректора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Ранее многие посылки стоимостью до одного-двух долларов могли отправляться продавцами AliExpress без трек-номеров, что не давало возможности покупателям отследить статус пакета. По негласной статистике пользователей, именно "безтреки" могли вообще не дойти до адресата или отметиться длительным временем ожидания их доставки.

Alibaba Group является крупнейшей китайской интернет-компанией. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.