Ресурс Android Police опубликовал рендер нового флагманского смартфона компании Google – Pixel XL 2. Судя по изображению, новинка получит безрамочный экран, как в Samsung Galaxy S8 .





Основная «фишка» аппарата – практически полное отсутствие боковых рамок вокруг дисплея, что делает его схожим с уже вышедшими в этом году Samsung Galaxy S8 и LG G6 с подобным дизайном. Сам экран, скорее всего, получит диагональ в 5,99 дюймов, будет изготовлен по технологии OLED и получит соотношение сторон 18:9 (или 2:1), как у основных конкурентов.

Основу корпуса смартфона составит металл, а стеклянная вставка на задней стороне девайса теперь занимает меньше свободного пространства и не охватывает сканер отпечатков пальцев. Также хорошо заметен увеличенный глазок основной камеры, который все также расположен в верхнем левом углу корпуса.

Еще одной особенностью новинки обозреватели Android Police называют технологию Edge Sense (реагирование на силу нажатия по краям), как во флагманском HTC U11 . Важно, что издание оценило достоверность полученного изображения в 8 из 10 баллов. Несмотря на очень надежный источник, 2 балла остается на случай, если Google в последний момент решит внести изменения в дизайн аппарата.

Ранее сообщалось, что Pixel XL 2 будет оснащаться процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Также не исключено, что в новинке не будет 3,5-мм разъема для наушников. Презентация смартфона, скорее всего, пройдет не раньше октября текущего года.