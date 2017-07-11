Яндекс и life:) договорились о безлимитном трафике в трёх мобильных приложениях

Яндекс и мобильный оператор life:) договорились о безлимитном трафике в Яндекс.Картах, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Транспорте. Теперь абоненты life:) могут пользоваться этими приложениями, не расходуя на них трафик по своему основному тарифу. Стоимость услуги — 90 копеек в месяц, первые три дня после подключения ей можно пользоваться бесплатно.





Картографические приложения Яндекса помогают людям ориентироваться в городе и перемещаться по нему. Яндекс.Навигатор строит автомобильные маршруты с учётом пробок и ремонтных работ. Тем, кто ездит без машины, пригодится Яндекс.Транспорт — он позволяет следить за перемещением общественного транспорта онлайн, прогнозирует время его прибытия и подсказывает, как доехать до нужного места. В Яндекс.Картах удобно искать места и организации, например аптеки или банкоматы поблизости, и строить до них маршруты.



