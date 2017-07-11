В продажу поступил первый в мире гибридный ноутбук с беспроводной зарядкой

Компания Dell начала продажи своего гибридного ноутбука Latitude 7285, главной особенностью которого является технология беспроводной зарядки.





Dell Latitude 7285 — гибридная модель планшетного компьютера 2-в-1 со съемной клавиатурой. Важно, что «планшетная» часть устройства похвастаться беспроводной зарядкой не может, эту функцию поддерживает одна из трех модификаций клавиатур. Она продается отдельно за 380 долларов США.

При подсоединении клавиатуры планшет начинает от нее подпитываться, так что дополнительный заряд может оказаться весьма полезным. Заявленное время работы для самого планшета (без учета клавиатурного блока) составляет всего 6 часов.





Кроме того, беспроводная зарядка не предназначена для использования на металлических поверхностях. Чтобы решить эту проблему, Dell предлагает докупить специальную подставку, которая позволит использовать технологию беспроводной зарядки на металле. Правда, ее стоимость составляет еще 200 долларов.

Dell Latitude 7285 оснащается дисплеем с диагональю в 12 дюймов и разрешением 2880 на 1920 пикселей, процессорами Intel Core седьмого поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ собственного хранилища на SSD-накопителе. Из портов есть пара USB Type-C/Thunderbolt 3, кардридер, аудиоразъем.

Цена на модификацию с процессором Intel Core i5−7Y54, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ начинается с отметки в 1200 долларов.

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