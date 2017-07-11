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На границе Беларуси с Украиной и Польшей появился Wi-Fi от Белтелекома

12.07.2017 15:32 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Точки доступа Wi-Fi появились на границе Беларуси с Польшей и Украиной, сообщила в среду пресс-служба Национального оператора электросвязи.

На границе Беларуси с Украиной и Польшей появился Wi-Fi от Белтелекома
© Sputnik/ Мария Амелина
На белорусских ж/д вокзалах появился Wi-Fi

Беспроводной интернет доступен в пунктах пропуска "Варшавский мост", "Домачево", "Песчатка", "Мокраны" и "Козловичи". Правда, бесплатно можно воспользоваться Wi-Fi только первые 15 минут в течение суток.

Для того, чтобы оплатить дополнительные минуты, необходимо отправить пустое сообщение на номер 9101 (для абонентов МТС) и 9102 (velcom) и оплатить доступ в интернет на 60 или 180 минут. Также для подключения к Wi-Fi можно использовать любые карты предоплаты "Белтелекома".

О возможности появления Wi-Fi на белорусско-литовской границе информацию оператор не предоставил.

Как отмечают путешественники, часто ездящие за рубеж, во всех трех пунктах пропуска на белорусско-польской границе сигнал белорусских сотовых операторов устойчивый, нередко можно успеть позвонить родным и сразу после въезда на польскую сторону.

 
Теги: Минск
 
 
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Бесплатный доступ возможен только в течение первых 15 минут, дальнейшее время можно оплатить либо через короткие номера, либо любой из карт предоплаты оператора.

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