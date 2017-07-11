Microsoft прекратила поддержку Windows Phone 8.1

Компания Microsoft сообщила о прекращении основной поддержки операционной системы Windows Phone 8.1. Это означает, что устройства на ее основе больше не будут получать никаких новых функций. Однако заплатки безопасности будут выходить еще год.

Microsoft до сих пор отказывается признать провал своей мобильной операционной системы и продолжает намекать на грядущие изменения, которые сделают устройства компании привлекательными.





Простые пользователи уже их вряд ли купят из-за наплевательского отношения. Поэтому таковые будут предназначены для корпоративных пользователей. Речь в частности идет о смартфоне Surface Phone, которые получит поддержку компьютерных программ и периферии. Запуск этого аппарата ожидается весной 2018 года.