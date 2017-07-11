Samsung: презентация Galaxy Note 8 состоится в августе

Презентация нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 8 состоится в августе. Об этом сообщил официальный представитель компании в интервью корейскому изданию The Investor.

Также поговаривают, что презентация перенесена с 26 на 23 августа. При этом в продажу устройство поступит сразу после анонса или в начале сентября.

Компания спешит с запуском Galaxy Note 8 из-за снижения продаж смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+, а также грядущего iPhone 8, который может только за пару месяцев стать самым продаваемым смартфоном года.





Galaxy Note 8 приписывают 6,4-дюймовый экран с поддержкой перьевого ввода, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти, интегрированный в корпус стилус, а также сдвоенную камеру с 12-мегапиксельным широкоугольным объективом и 13-мегапиксельным телеобъективом.

Стоимость смартфона Galaxy Note 8 может быть близка к $1000.