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Apple до сих пор не смогла интегрировать дактилоскоп в экран iPhone 8

12.07.2017 11:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Apple до сих пор не определилась с местом расположения сканера отпечатков пальцев в смартфоне iPhone 8. Окончательный выбор должен быть сделан к началу августа, что позволит начать серийное производство и подготовить устройство к ноябрьскому запуску.

Из-за проблем с размещением дактилоскопа может быть принято радикальное решение об отказе от него вовсе. В таком случае единственным способом аутентификации может стать система распознавания лица. Однако аналитики из Capital Markets считают, что Apple будет до конца пытаться решить проблему с интеграцией сканера отпечатков в экран.

Apple до сих пор не смогла интегрировать дактилоскоп в экран iPhone 8

Официальный анонс iPhone 8 состоится в сентябре. Однако продажи смартфона начнутся в конце октября или начале ноября. Стоимость устройства составит минимум $840.

 
 
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Apple до сих пор не определилась с местом расположения сканера отпечатков пальцев в смартфоне iPhone 8....

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