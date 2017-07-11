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Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 2 Special Edition с 6 ГБ ОЗУ

12.07.2017 12:29 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Xiaomi представила смартфон Mi Note 2 Special Edition. Он мощнее оригинальной модели и имеет больше оперативной памяти.

Новинка располагает 5,7-дюймовой изогнутой AMOLED-матрицей с разрешением 1920 x 1080 пикселей. В качестве аппаратной основы выступает четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 821 с графикой Adreno 530. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, встроенной – 64 ГБ.

Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 2 Special Edition с 6 ГБ ОЗУ

Также аппарат может порадовать наличием 22,5-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной. Нашлось место и для модного порта USB Type-C. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 470 мАч.

Стоимость смартфона Xiaomi Mi Note 2 Special Edition составляет $430.

 
 
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Компания Xiaomi представила смартфон Mi Note 2 Special Edition. Он мощнее оригинальной модели и имеет больше...

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