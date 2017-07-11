Рассекречена стоимость смартфонов LG Q6

Вчера компания LG представила новую линейку смартфонов Q6. Производитель полностью рассекретил устройства, но умолчал их стоимость. Однако таковая стала известна корейским СМИ. Стоимость модели LG Q6+ составит около $433, LG Q6 - $363. Цена младшего аппарат не уточняется.

Все три аппарата имеют 5,5-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1080 пикселей и восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 с графикой Adreno 505. Также гаджеты наделены 13-мегапиксельной тыльной камерой и 5-мегапиксельной широкоугольной дополнительной. В качестве операционной системы установлена Android 7.1.1 Nougat, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч.





У младшего LG Q6a - 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Промежуточный LG Q6 оснащен 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, а LG Q6+ имеет 4 и 64 ГБ памяти соответственно. Сканера отпечатков пальцев нет.

В продажу новинки поступят в августе.