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Рассекречена стоимость смартфонов LG Q6

12.07.2017 12:55 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Вчера компания LG представила новую линейку смартфонов Q6. Производитель полностью рассекретил устройства, но умолчал их стоимость. Однако таковая стала известна корейским СМИ. Стоимость модели LG Q6+ составит около $433, LG Q6 - $363. Цена младшего аппарат не уточняется.

Все три аппарата имеют 5,5-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1080 пикселей и восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 с графикой Adreno 505. Также гаджеты наделены 13-мегапиксельной тыльной камерой и 5-мегапиксельной широкоугольной дополнительной. В качестве операционной системы установлена Android 7.1.1 Nougat, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч.

Рассекречена стоимость смартфонов LG Q6

У младшего LG Q6a - 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Промежуточный LG Q6 оснащен 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, а LG Q6+ имеет 4 и 64 ГБ памяти соответственно. Сканера отпечатков пальцев нет.

В продажу новинки поступят в августе.

 
 
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Вчера компания LG представила новую линейку смартфонов Q6. Производитель полностью рассекретил...

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